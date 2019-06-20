Совет Госдумы 24 июня обсудит поручения президента по итогам прямой линии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы по реализации послания президента РФ Владимира Путина будет заниматься поручениями, данными им в ходе прямой линии, а Совет Думы обсудит их 24 июня. Об этом сообщил в четверг журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Работой по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе прямой линии 20 июня, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за ход реализации послания [Федеральному собранию]. В понедельник на Совете Госдумы мы это обсудим", - сказал он. Володин уточнил, что профильным комитетам палаты будут даны соответствующие поручения.

Спикер при этом заметил, что палата "уже ведет работу по целому ряду направлений, которые президент обозначил в ходе прямой линии". "В частности, анализом правоприменительной практики по статьям 228 (незаконный оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ, а также по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, занимаются профильные комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции", - уточнил политик.

Он также указал на то, что в ходе прямой линии неоднократно поднимались вопросы лекарственного обеспечения граждан. Володин напомнил, что "в Госдуме создана и действует рабочая группа, занимающая вопросами повышения доступности лекарственных препаратов".

Госдума также рассмотрела в первом чтении поправки в бюджет 2019-2021 годов, которые предусматривают увеличение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тыс. рублей, продолжил спикер. Данный вопрос во время общения с президентом поднял один из сотрудников министерства.

"Важно, чтобы каждый депутат, работая в своем округе, обсудил с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе прямой линии, и взял на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь", - добавил Володин.