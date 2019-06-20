Лавров обсудил с главой МИД Франции обстановку в Совете Европы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили в четверг по телефону обстановку в Совете Европы в свете приближающейся летней сессии Парламентской ассамблеи. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Стороны обсудили обстановку в Совете Европы в преддверии начала летней сессии Парламентской ассамблеи 24 июня, а также сверили часы по широкому спектру вопросов двустороннего российско-французского сотрудничества, включая перспективы возобновления работы Совета сотрудничества по вопросам безопасности", - информировали в МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине.