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Лавров обсудил с главой МИД Франции обстановку в Совете Европы

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили в четверг по телефону обстановку в Совете Европы в свете приближающейся летней сессии Парламентской ассамблеи. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Стороны обсудили обстановку в Совете Европы в преддверии начала летней сессии Парламентской ассамблеи 24 июня, а также сверили часы по широкому спектру вопросов двустороннего российско-французского сотрудничества, включая перспективы возобновления работы Совета сотрудничества по вопросам безопасности", - информировали в МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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