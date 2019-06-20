СМИ: российская делегация во главе с Гавриловым покинула Грузию после скандала

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Российская делегация во главе с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергеем Гавриловым покинула Грузию после скандала на 26-й сессии Генассамблеи организации в Тбилиси. Об этом в четверг сообщила грузинская телекомпания IMEDI .

По данным телеканала, самолет, на борту которого находились члены делегации из РФ, уже вылетел из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Москву.

Гаврилов вместе с другими делегатами из РФ прибыли в Тбилиси в среду для участия в работе МАП. Его участие обернулось скандалом после того, как в четверг утром он в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов открыл заседание и обратился к делегатам сидя в кресле председателя парламента. Оппозиция в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дала возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы и отъезде российской делегации. Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

На данный момент перед зданием парламента в Тбилиси на проспекте Руставели проходит многотысячный митинг в знак протеста. Участники акции требуют отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе, который в настоящий момент находится с официальным визитом в Баку.