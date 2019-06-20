Партия роста выдвинула на довыборы в Госдуму бизнесмена из "лондонского списка" Титова

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Партия роста выдвинула на дополнительные выборы в Госдуму кандидатов по трем одномандатным округам, в их числе бизнесмен из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова Сергей Капчук. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии по итогам заседания федерального политсовета.

"Принято решение выдвинуть в Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 кандидатуру бизнесмена, участника "лондонского списка" Сергея Капчука", - говорится в релизе.

В отношении Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. В течение 15 лет он находился за границей и вернулся в июне 2018 года. В мае этого года суд приговорил его к двум годам условно.

В феврале 2018 года возглавляющий Партию роста бизнес-омбудсмен Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за границы. Президент поручил силовым ведомствам рассмотреть эту инициативу.

В Хабаровском крае за кресло депутата по Комсомольскому одномандатному округу №70 от Партии роста будет бороться заместитель генерального директора по внешним связям холдинга PrimaMedia Андрей Швецов. В Новгородской области по избирательному округу №134 будет баллотироваться член федерального политсовета партии Дмитрий Тарасов.

Всего довыборы в Госдуму пройдут 8 сентября по четырем одномандатным округам. Партия роста не выдвинула кандидата в Орловском одномандатном округе.