{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке
Обновлено 

Путин: России и США нужен диалог, "продавить" свою позицию силой вряд ли возможно

Президент РФ отметил, что "без диалога найти консенсус невозможно"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия и США смогут достичь согласия только путем диалога и консенсуса, а добиться своих целей силой не получится. По мнению президента РФ Владимира Путина, обе стороны это понимают.

"Я не думаю, что кто-то пытается нас в чем-то продавить", - сказал он в четверг в беседе с ведущей телеканала НТВ Ирадой Зейналовой, отвечая на ее вопрос о политике президента США Дональда Трампа. "Представляется, что все понимают, что это маловероятно", - добавил президент.

"Но диалог, конечно, нужен", - убежден Путин. "У них есть свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свое, но без диалога найти консенсус невозможно", - сказал он.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что Россия открыта для диалога с США. Однако Вашингтон в последний момент отменил планировавшуюся на конец ноября - начало декабря прошлого года встречу лидеров. С тех пор Путин и Трамп лишь единожды говорили по телефону. Следующая возможность для личной беседы у лидеров представится в конце следующей недели на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Посольство РФ: СМИ Британии действуют предвзято при освещении расследования крушения MH17
В диппредставительстве отметили, что в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения в причастности российских военнослужащих к катастрофе
Читать полностью