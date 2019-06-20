Зампостпреда РФ при ООН: в зонах конфликтов должно быть защищено все мирное население

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Москва поддержала представленный в четверг в Совбезе ООН проект резолюции по защите гражданских лиц, включая инвалидов, в зонах конфликтов. Об этом на заседании СБ заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Твердо стоим на позициях, что все социальные группы должны быть защищены в ходе вооруженного конфликта в равной степени в соответствии с международным правом, и учет особых потребностей одной из категорий населения не должен быть за счет и в ущерб другой", - отметил дипломат.

По его словам, "не стоит изобретать новые международно-правовые концепции, якобы призванные восполнить пробелы в режиме защиты Женевских конвенций". "Не надо увлекаться бесконечным выделением неких новых категорий лиц, нуждающихся в особой защите по международному гуманитарному праву. Подобные идеи на практике могут лишь ослабить защиту, предоставляемую гражданским лицам", - подчеркнул Кузьмин.

При этом он указал, что СБ ООН следует "сосредоточиться на практической работе по обеспечению защиты гражданских лиц в рамках действующих международно-правовых норм и имеющегося мандата".