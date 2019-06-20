Центр по примирению сообщил, что еще более 500 беженцев покинули лагерь Эр-Рукбан в Сирии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 543 беженцев в среду покинули сирийский лагерь Эр-Рукбан по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

"19 июня лагерь Эр-Рукбан по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб удалось покинуть еще 543 беженцам. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания. Всего с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря Эр-Рукбан на подконтрольную властям САР территорию смогли выйти 14 тыс. 890 человек", - сказал он.

Также генерал сообщил, что в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Хамрат, Касталь-эль-Бордж, Икко, Ардаш-Даг и Ань-эль-Ашра, а также провинций Латакия, Хамамият, Хама, Биньямин и Алеппо.