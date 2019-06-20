Открывший ассамблею в Грузии депутат назвал протесты в Тбилиси спланированной провокацией

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Штурм оппозицией здания грузинского парламента - это заранее подготовленная провокация, а сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), против которой выступили оппозиционные депутаты, стала лишь предлогом. Такое мнение в четверг в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, под председательством которого проходила сессия.

"Совершенно очевидно, что это заранее подготовленная провокация и нападки на Межпарламентскую ассамблею православия преследовали не только цель дискредитировать православие в Грузии. Это было использовано как повод [начать выступления] против государственной власти", - сказал Гаврилов.

Он заметил, что митингующие развернули "заранее заготовленные плакаты", а информация о протестах заранее начала системно распространяться в СМИ. "То, что сейчас происходит - попытка радикальных либеральных антипатриотических сил прийти к власти", - убежден депутат, возглавляющий в Госдуме комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Политик рассказал, что представители грузинских властей убеждали российских парламентариев покинуть страну, уверяя, что после этого ситуация стабилизируется. "Мы не прерывали нашу ассамблею, но после того, как мы вернулись в Москву, мы увидели, что масштаб беспорядков только разросся", - констатировал депутат.

Он также указал, что в адрес делегатов стран - членов ассамблеи звучали угрозы физической расправы. "Я считаю, что есть достаточные основания призвать авторов угроз к ответственности", - добавил Гаврилов, напомнив о нападении на российскую делегацию во время ее встречи с журналистами.

Попытка срыва Генассамблеи

Гаврилов в четверг утром открыл 26-ю сессию Генассамблеи МАП в зале пленарных заседаний грузинского парламента, она должна была завершиться в субботу. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что Гаврилов вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. Помимо этого, в СМИ начала распространяться информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье.

"Эта провокация была вброшена лидером парламентской оппозиции в Грузии, лживая информация, которая была подхвачена так называемыми независимыми СМИ. Я никогда не участвовал в войне в Абхазии и вообще в боевых действиях в своей жизни, ни в каких, никогда", - сказал Гаврилов, добавив, что его опровержение не получило распространения.

События в Тбилиси

В настоящее время несколько тысяч демонстрантов, которые митингуют с вечера четверга вместе с оппозицией, пытаются прорваться в здание парламента Грузии. Демонстранты требуют отставки главы МВД и председателя парламента.