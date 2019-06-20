Главврач клинической больницы займет пост министра здравоохранения Пензенской области

ПЕНЗА, 21 июня. /ТАСС/. Главврач пензенской областной клинической больницы им. Бурденко Александр Никишин займет пост министра здравоохранения Пензенской области. Об этом в четверг сообщил губернатор области Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

"Сегодня главный врач областной больницы Александр Никишин принял мое предложение возглавить министерство здравоохранения Пензенской области. Уверен, что его профессиональные качества будут способствовать решению многих проблем отрасли", - отметил Белозерцев.

В 2009-2010 годах Никишин уже занимал пост министра здравоохранения и социального развития Пензенской области. В должности главврача областной больницы он работает с 2017 года.

В апреле 2019 года министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков покинул свой пост, который он занимал с 2013 года, по собственному желанию. В мае против экс-министра возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По решению суда он был помещен под домашний арест.