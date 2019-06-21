Антонов: Россия готова к встречным шагам по проблеме виз и ждет действий от властей США

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 21 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Москва готова к встречным шагам для решения проблемы выдачи виз между Россией и США и ждет соответствующих шагов от американской администрации. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы собравшихся в Центре международной торговли в городе Анкоридж.

"Существует серьезнейшая проблема между США и Россией - визовая проблема", - подчеркнул он. "Мы ждем каких-либо шагов от правительства США. Они могут и, как мне кажется, должны пересмотреть свое решение о закрытии генеральных консульств [России] на территории Соединенных Штатов. Я хотел бы сообщить вам, что в таком случае мы незамедлительно вновь откроем американские генконсульства на территории Российской Федерации", - сказал Антонов. "Мы готовы к встречным шагам", - добавил российский дипломат.

Закрытие дипобъектов

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).

23 августа 2017 года в ответ на предписание Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек в связи с решением Вашингтона выдворить из страны 35 российских дипломатов посольство и консульства США на территории РФ прекратили выдачу неиммиграционных виз.

1 сентября 2017 года выдача виз возобновилась в посольстве в Москве, а 11 декабря 2017 года - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге было закрыто 31 марта 2018 года в качестве ответной меры на закрытие российского генконсульства в Сиэтле.