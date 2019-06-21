Генсек: ШОС готова взять на себя ответственность за безопасность и развитие в регионе

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил о ее готовности взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе и его развитие. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Как отметил он, в итоговой декларации лидеры стран - участниц ШОС призвали использовать потенциал государств региона для формирования пространства широкого и открытого сотрудничества в целях обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития. "Она [эта фраза] свидетельствует о том, что ШОС заявляет о своей готовности взять ответственность за безопасность и развитие в регионе на себя", - подчеркнул генеральный секретарь.

"Вместе с тем ситуация в глобальной политике и экономике остается турбулентной и напряженной, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних и протекционистских мер и других вызовов в международной торговле", - указал он. "Главы государств заявили, что сегодня ШОС выступает в качестве надежной платформы для плодотворного сотрудничества в интересах формирования полицентричного миропорядка, обеспечивающего верховенство права, равную, совместную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность", - резюмировал он.

Норов также заявил, что страны ШОС намерены углубить антитеррористическое сотрудничество в области обороны и безопасности.

"Государства-члены и далее будут расширять антитеррористическое сотрудничество в области обороны и безопасности. Будет продолжено проведение регулярных совместных военных командно-штабных антитеррористических учений "Мирная миссия" и аналогичных мероприятий по линии компетентных органов", - указал он.

Как отметил Норов, участники саммита в Бишкеке подчеркнули недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму. Главы государств призвали усилить сотрудничество и координацию мирового сообщества в области борьбы с терроризмом, распространения террористической и экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков.

Кибератаки и пропаганда экстремизма

Как сообщил Норов, страны ШОС будут укреплять взаимодействие в борьбе с кибератаками и пропагандой экстремистской идеологии в интернете.

"Государства-члены будут противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности в странах ШОС, пресекать пропаганду терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети интернет", - указал он.

Как отметил генеральный секретарь, ШОС также призывает все страны ООН принять активное участие в выработке правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и универсального, юридически обязующего нормативно-правового документа по противодействию использованию этой сферы в преступных целях. По его словам, организация продолжит работу над созданием в рамках ШОС системы мониторинга возможных угроз в глобальном информационном пространстве и противодействию им.

14 июня в столице Киргизии состоялся совет глав государств - участников ШОС. Саммит прошел с участием руководителей России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также лидеров стран - наблюдателей ШОС - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. В качестве почетных гостей также были приглашены представители ООН, ОДКБ, Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии.

Следующим председателем в ШОС будет Россия. Стороны согласились провести следующий саммит в Челябинске 22-23 июля 2020 года.

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