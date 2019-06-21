Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом грузинских властей

"Это провал властей Грузии. Понятно, что фигура [депутата Сергея] Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь - только удобный повод, понятно, что оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать нынешние власти, несмотря на отсутствие дипотношений. Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским. Но только один исход - в пользу подтверждения приверженности Грузии международному праву и своим обязательствам - будет спасением международного лица Грузии", - написал Косачев на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом он добавил, что россияне продолжают любить Грузию, "несмотря на все выходки радикалов образца 2008 и 2019 годов".

Он охарактеризовал как "крайне неприглядную" историю, произошедшую с российским депутатом в Грузии. "Неприглядная она не для России, как это пытаются представить в Тбилиси и попытаются представить в столицах других стран, курирующих Грузию. Неприглядная для самой Грузии", - отметил сенатор.

Он пояснил, что, возглавив международную организацию, любой политик перестает представлять в этом качестве свою страну. "Гутерреш не является португальцем в позиции Генсека ООН, Ягланд не норвежец в позиции генсека Совета Европы, честь и хвала им и им подобным. Кстати, и грузин Церетели, возглавляющий сейчас ПА ОБСЕ, тут же лишился бы этого поста, возьмись он действовать в интересах своей страны, а не всей ассамблеи и всех ее 57 национальных парламентов", - подчеркнул Косачев.

"Так и мой коллега Сергей Гаврилов. В его весьма ответственной и почетной должности председателя Международной ассамблеи православия он россиянин не более чем на одну двадцать пятую часть (по количеству членов организации). И именно в таком качестве он приехал вчера в Тбилиси представлять ассамблею", - добавил глава комитета СФ, отметив, что делал это Гаврилов безупречно. "Нигде нет ни намека на то, что он пытался выступать от имени своей страны, это в данном случае совершенно правильно", - заявил Косачев.

По его мнению, у грузинских властей было только два варианта действий в связи с приездом российского депутата в Грузию. Заблаговременно, вопреки всем нормам и правилам, отказать Гаврилову во въезде со ссылкой на то, что он россиянин, а у Грузии с Россией нет дипотношений, что обернулось бы международным скандалом. Либо согласившись с его приездом, сделать все для обеспечения нормальной работы МАП и ее председателя на грузинской земле.

"Третьей альтернативы не существует. Вчера власти Грузии дрогнули и пошли третьим путем, на который их вытолкнула радикальная оппозиция. Гаврилов не был защищен властями страны - организатора сессии МАП, сессия не состоялась", - констатировал парламентарий.