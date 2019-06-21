Карасин оставил на совести президента Грузии ее слова об интересе РФ в протестах в Тбилиси

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин предложил оставить на совести президента Грузии Саломе Зурабишвили ее слова о том, что Москва якобы заинтересована в массовых протестах в Тбилиси.

"Оставим это на совести Саломе Зурабишвили", - сказал в пятницу высокопоставленный дипломат, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать данное заявление грузинского лидера.

Президент Грузии накануне на своей странице в Facebook назвала Россию "врагом и оккупантом", который заинтересован в "расколе страны".

Несколько тысяч демонстрантов, которые митинговали с вечера четверга вместе с оппозицией, пытались прорваться в здание парламента. Демонстранты требовали отставки главы МВД и председателя парламента. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.