В Госдуме акции радикалов в Тбилиси связали с Саакашвили

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Радикалы, атаковавшие делегацию РФ на сессии Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси 20 июня, были связаны с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом заявил в пятницу журналистам депутат Госдумы, председатель МАП Сергей Гаврилов.

"Наше общее мнение состоит в том, что сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом ориентируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили", - сказал Гаврилов. "Ясно, что заседание МАП было поводом для разжигания антироссийской истерии и дискредитации Грузии как православной страны для удара по грузинскому православию и Грузинской православной церкви", - добавил он.