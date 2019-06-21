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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

В Госдуме акции радикалов в Тбилиси связали с Саакашвили

Депутат Думы и председатель МАП Сергей Гаврилов считает, что сейчас в Грузии происходит очевидная попытка госпереворота

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Радикалы, атаковавшие делегацию РФ на сессии Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси 20 июня, были связаны с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом заявил в пятницу журналистам депутат Госдумы, председатель МАП Сергей Гаврилов.

"Наше общее мнение состоит в том, что сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом ориентируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили", - сказал Гаврилов. "Ясно, что заседание МАП было поводом для разжигания антироссийской истерии и дискредитации Грузии как православной страны для удара по грузинскому православию и Грузинской православной церкви", - добавил он.

Теги
ГрузияРоссияГаврилов, Сергей АнатольевичСаакашвили, Михаил НиколаевичПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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