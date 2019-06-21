Совфед 26 июня рассмотрит закон о приостановке участия России в ДРСМД

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 26 июня обсудит закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента, поступившем в ТАСС в пятницу.

"26 июня состоится 461-е заседание Совета Федерации Федерального собрания РФ. В повестке дня - законы о приостановке участия России в ДРСМД, о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, об освобождении от НДФЛ материальной выгоды при "ипотечных каникулах", а также пакет законов о долевом строительстве", - говорится в сообщении.

Согласно тексту закона, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.