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Выход США и России из ДРСМД

Совфед 26 июня рассмотрит закон о приостановке участия России в ДРСМД

В законе уточняется, что решение о возобновлении со стороны Москвы действия этого документа будет приниматься главой государства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 26 июня обсудит закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), проект которого был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента, поступившем в ТАСС в пятницу.

"26 июня состоится 461-е заседание Совета Федерации Федерального собрания РФ. В повестке дня - законы о приостановке участия России в ДРСМД, о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, об освобождении от НДФЛ материальной выгоды при "ипотечных каникулах", а также пакет законов о долевом строительстве", - говорится в сообщении.

Согласно тексту закона, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВыход США и России из ДРСМД
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