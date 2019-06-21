Медведев: Москва ценит то, что страны Африки дистанцируются от антироссийских выпадов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия ценит позицию стран Африки, которые дистанцируются от многочисленных антироссийских выпадов на международной арене. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на экономической конференции "Россия - Африка" в Москве.

"Россия ценит позицию африканских партнеров, которые дистанцируются от антироссийских выпадов, их сейчас много, вы знаете отлично", - сказал Медведев.

Он обратил внимание также на поддержку государствами Африки идеи расширения представительства развивающихся стран в глобальных институтах управления, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, "что, скажем честно, сделать непросто из-за известной позиции ряда государств, но все равно делать надо".