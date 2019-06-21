Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы.

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"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что "был вопрос их непосредственной личной безопасности (членов делегации из РФ), и на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это требует крайнего осуждения".

"Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия - страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный", - резюмировал он.

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