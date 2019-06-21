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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Кремль оценил прямую линию с Путиным как информативную, востребованную и конкретную

Прямую линию "ждали, слушали и смотрели", отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кремль оценил "Прямую линию с Владимиром Путиным", которая состоялась 20 июня, как информативную, востребованную и конкретную.

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"Можно констатировать, что линию ждали, слушали и смотрели. В большей части линия понравилась. Она была информативна, востребована и конкретна", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу дать оценку состоявшейся в четверг программе.

Представитель Кремля подчеркнул, что во время телепрограммы были "затронуты те вопросы, которые поднимали россияне, направляя свои обращения и предложения президенту на линию".

По словам Пескова, "сейчас уже в администрации (президента) начинается работа по формулированию перечня поручений" по итогам телепрограммы.

"Сегодня на совещании у (главы администрации президента Антона) Вайно были даны соответствующие поручения подразделениям администрации, и она сейчас начнет работать со стенограммой", - добавил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время "формулируется очень тщательно перечень поручений, чтобы не забыть ни одного обещания, никаких планов, о которых сказал президент в ходе прямой линии".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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