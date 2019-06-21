Путин проведет совещание с Совбезом РФ и начнет подготовку к саммиту G20

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также начнет подготовку к саммиту Группы двадцати, который состоится на следующей неделе в Осаке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин работает в Кремле, в середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. "Кроме того, запланировано много встреч внутреннего характера: предстоит саммит "двадцатки" в Осаке, поэтому и проблематика "двадцатки", и двусторонние встречи - все это требует тщательной подготовки", - отметил Песков. "Вот, на чем президент сейчас акцентирует свою работу", - добавил он.

Песков не стал комментировать перечень возможных собеседников Путина на двусторонних встречах на полях саммита. "График "двусторонок" по-прежнему верстается, ведется работа с партнерами за рубежом, согласовываем графики", - пояснил он. "Когда мы будем готовы, мы сообщим, а пока считаем это преждевременным", - добавил пресс-секретарь.

Саммит Группы двадцати состоится 28-29 июня.