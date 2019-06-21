Медведев раскритиковал позицию стран, отказывающихся от сотрудничества в кибербезопасности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам. При этом председатель правительства заверил, что РФ готова делиться опытом и знаниями в этой сфере с другими странами и выступает за равноправие в данной сфере.

Выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности глава кабинета министров привел мнение некоторых других стран о низком доверии в отношении к России, по этой причине эти государства не хотят взаимодействовать с Москвой и в сфере безопасности.

"Это странная, если не сказать опасная, позиция, которая всех нас выталкивает на периферию международных отношений к состоянию, которое, может быть, было в конце ХIХ века", - сказал Медведев.

Он подчеркнул: "Поэтому нужно действительно вырабатывать мировые стандарты обеспечения безопасности, тем более, что преступления, которые совершаются при помощи Интернета, не имеют никаких границ". "Надеюсь, что такое понимание придет ко всем странам", - сказал российский премьер.

Председатель правительства отметил, что РФ "готова к сотрудничеству, готова делиться своими знаниями, накопленным опытом в сфере кибербезопасности и выступает за справедливый, равноправный миропорядок в цифровой сфере".

Медведев констатировал, что в мире все же предпринимаются шаги для обеспечения кибербезопасности. Для примера он привел принятие в конце прошлого года Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и созданию рабочей группы по международной информационной безопасности. "Это абсолютно правильное решение, в рабочую группу смогут войти все государства - члены Организации Объединенных Наций, сейчас в ней работают почти сто стран", - сказал премьер.

Работа с бизнес-сообществом

Проблему киберугроз усилиями только со стороны властей не решить, к этому вопросу должен подключиться и бизнес, считает Медведев.

"Но, скажем прямо, одними государственными усилиями эти задачи, эту проблему - проблему киберугроз - не решить. К этому процессу должны подключиться все, в том числе и, конечно, представители бизнеса", - сказал он на Международном конгрессе по кибербезопасности в пятницу.

В этой связи глава кабинета министров отметил, что именно российские предприниматели одними из первых поддержали создание центра для частно-государственного партнерства в сфере борьбы с киберугрозами - Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.

"Но это только начало, и сегодняшний открытый диалог показывает, что вместе мы действительно можем продвинуться вперед в борьбе с киберпреступностью, с киберугрозами", - заключил Медведев, выразив уверенность, что проводимый в очередной раз конгресс по кибербезопасности станет еще одним шагом в безопасное цифровое будущее.

Пагубная роль киберугроз

Медведев предупредил об опасности угроз в киберсфере, которые могут свести на "нет" все достижения развития цифровой сферы.

Председатель правительства отметил, что "цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения создают риски и угрозы". Для примера он привел оценки аналитиков, согласно которым, "только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до $2,5 трлн". Медведев призвал вдуматься в эту цифру, сравнив ее с совокупным ВВП всех стран Африки в $2,5 трлн.

"Проблема киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума, международное экспертное сообщество зачатую ставит ее выше всяких других угроз, даже таких опасных, как терроризм, глобальные экологические проблемы", - сказал глава кабинета министров.

"Все плюсы цифровизации будут просто нивелированы, если мы не сможем предпринять нормальных, эффективных мер по борьбе с киберпреступностью, создать защищенную ситуацию", - указал Медведев.

Он напомнил о принятом в РФ решении разработать правила защиты цифровых и финансовых отраслей от киберугроз. "Будем стимулировать разработку отечественного программного обеспечения", - заверил премьер-министр. Не менее важной задачей, для решения которой пока почти ничего не сделано, председатель российского правительства назвал выработку общих мировых стандартов обеспечения кибербезопасности.