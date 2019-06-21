МИД РФ считает, что ситуации с арестами россиян могут потребовать обновления правовых норм

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ситуации с задержаниями и арестами российских граждан за рубежом могут потребовать инициирования новых международных документов. Об этом заявил заместитель директора Консульского департамента МИД РФ Александр Носков, выступая в пятницу на круглом столе в Госдуме "Совершенствование стратегии правовой защиты российских граждан за рубежом".

"Как показывает практика, имеющихся правовых методов решения этих вопросов недостаточно. Следует провести анализ действующей правовой базы и при необходимости инициировать в том числе заключение новых международных договоров", - подчеркнул дипломат.

При этом, по его словам, усилия России по поддержке задержанных за рубежом граждан не должны сводиться к исключительно консульскому содействию. "Важна профилактическая работа и превентивные шаги, которые позволили бы минимизировать конфликты сограждан с иностранным законом", - резюмировал Носков.