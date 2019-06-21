В Башкирии завершилось выдвижение кандидатов на пост главы республики

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Одиннадцать кандидатов подали документы для участия в выборах глава Башкирии к моменту завершения этапа выдвижения. Об этом сообщили на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

"Завершился этап выдвижения кандидатов на должность главы Республики Башкортостан политическими партиями", - говорится в сообщении.

Теперь кандидатам необходимо собрать в поддержку своей кандидатуры 454 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, находящихся на территории республики. После этого "всем 11 выдвинутым кандидатам не ранее 1 июля и не позднее 11 июля 2019 года необходимо будет представить в ЦИК республики документы для их регистрации", уточнили в избирательной комиссии.

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Документы для участия подали врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), бьюти-блогер Сания Тимасова (российская экологическая партия "Зеленые"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), Рамиля Саитова (Российская социалистическая партия), депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев, кандидат от "Справедливой России" Юрий Игнатьев, от КПРФ - Юнир Кутлугужин, Партии социальной защиты - Алексей Молокин, представитель от "Яблока" Зульфия Гайсина.