Депутат Госдумы предложил разработать закон о правовой защите россиян за рубежом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов предложил разработать федеральный закон об оказании правовой помощи россиянам, столкнувшимся с уголовным преследованием за рубежом. С соответствующей инициативой парламентарий выступил в пятницу в ходе круглого стола, посвященного защите интересов граждан РФ за границей.

"Федеральный закон мог бы, во-первых, устанавливать механизмы… привлечения юридической помощи для наших граждан, определять механизмы финансирования этой помощи", - сказал Морозов, отметив, что бюджета МИД недостаточно для такой правовой поддержки.

По словам депутата, документ должен включать в себя "механизмы правовой… и любой другой защиты" граждан РФ, попавших в трудную ситуацию за границей. Разработкой соответствующего законопроекта может заняться специальная группа при комитете Госдумы по международным делам, уточнил Морозов.

Глава комитета Леонид Слуцкий назвал идею разработки документа "очень прогрессивной", отметив сложность ее реализации. "Если такой федеральный закон облегчит работу по оказанию помощи, то такой федеральный закон нужен", - заключил парламентарий.