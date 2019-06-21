{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин обсудил с Совбезом РФ последствия нагнетания ситуации в Персидском заливе

Участники совещания подчеркивают, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Персидском заливе и ряд внутрироссийских вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе", - сказал он. "Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности", - отметил Песков.

Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня", - добавил он.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИванов, Сергей БорисовичВолодин, Вячеслав ВикторовичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичМатвиенко, Валентина ИвановнаПатрушев, Николай ПлатоновичКолокольцев, Владимир АлександровичЛавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичБортников, Александр ВасильевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВайно, Антон Эдуардович
Медведев прибыл в Минск, где проведет переговоры со своим коллегой Румасом
В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества
Читать полностью