Путин обсудил с Совбезом РФ последствия нагнетания ситуации в Персидском заливе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Персидском заливе и ряд внутрироссийских вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе", - сказал он. "Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности", - отметил Песков.

Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня", - добавил он.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.