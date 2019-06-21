Песков: граждан РФ следует предупредить о возможной опасности в Грузии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Грузии, министерству иностранных дел РФ рекомендовано предупредить граждан страны о возможной опасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивалась <…> ситуация в Грузии", - сообщил пресс-секретарь. "Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление", - сказал он. "Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов", - сообщил Песков.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.