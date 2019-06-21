{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев прибыл в Минск, где проведет переговоры со своим коллегой Румасом

В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по окончании программы в Москве, где он выступил на ежегодном собрании акционеров Афрэксимбанка и принял участие в Международном конгрессе по кибербезопасности, прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. После официальной церемонии встречи в национальном аэропорту Минска он направился на встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Как ранее рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, в ходе этих переговоров, которые пройдут в узком и расширенном составах, планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в инвестиционной, нефтегазовой и агропромышленной сферах. Особое внимание стороны уделят перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Российский премьер также планирует посетить церемонию открытия II Европейских игр, которые пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня. Согласно материалам к визиту, перед этим Медведев будет принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ожидается, что беседа продлится около получаса.

Также графиком российского премьера запланированы краткие переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном и президентом Сербии Александаром Вучичем.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияВучич, АлександарДодон, Игорь
Слуцкий назвал отставку спикера парламента Грузии следствием провокации антироссийских сил
Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что авторы этого сценария находятся за пределами Грузии
Читать полностью