Медведев прибыл в Минск, где проведет переговоры со своим коллегой Румасом

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по окончании программы в Москве, где он выступил на ежегодном собрании акционеров Афрэксимбанка и принял участие в Международном конгрессе по кибербезопасности, прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. После официальной церемонии встречи в национальном аэропорту Минска он направился на встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Как ранее рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, в ходе этих переговоров, которые пройдут в узком и расширенном составах, планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в инвестиционной, нефтегазовой и агропромышленной сферах. Особое внимание стороны уделят перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Российский премьер также планирует посетить церемонию открытия II Европейских игр, которые пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня. Согласно материалам к визиту, перед этим Медведев будет принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ожидается, что беседа продлится около получаса.

Также графиком российского премьера запланированы краткие переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном и президентом Сербии Александаром Вучичем.