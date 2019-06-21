Встреча Медведева и Румаса проходит за закрытыми дверями

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Переговоры российского и белорусского премьеров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса начались в формате рабочего завтрака. Началу беседы предшествовала церемония официального фотографирования.

Беседа проходит за закрытыми дверями без журналистов. По окончании двусторонней встречи стороны продолжат переговоры в расширенном составе. В российскую делегацию вошли первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, статс-секретарь замминистра иностранных дел Григорий Карасин, замминистра финансов Илья Трунин, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Белорусскую сторону представляют вице-премьер Игорь Ляшенко, министр финансов Максим Ермолович, министр промышленности Павел Утюпин, министр сельского хозяйства Анатолий Хотько, министр энергетики Виктор Каранкевич, первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко, замминистра энергетики Елена Перминова, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков, посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Как сообщал накануне визита первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько, стороны планируют сконцентрироваться на вопросах двустороннего торгово-экономического сотрудничества с акцентом на углублении интеграции в рамках Союзного государства.