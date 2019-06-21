Турчак: Крым лидирует в ЮФО по уровню поддержки "Единой России"

ЯЛТА /Республика Крым/, 21 июня. /ТАСС/. Социологические исследования показывают, что около половины жителей Республики Крым намерены поддержать "Единую Россию" на выборах в сентябре текущего года. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании межрегионального координационного совета партии.

В Республике Крым пройдут выборы депутатов Госсовета второго созыва. Также в этом году истекает срок полномочий главы региона Сергея Аксенова, однако прямых выборов на эту должность нет - Госсовет выбирает главу республики из предложенных президентом РФ кандидатов.

"Республика Крым - лидер по федеральному округу, уровень поддержки партии 48,5%. Динамики отрицательной нет", - сказал Турчак. По его данным, в регионе также самая большая в ЮФО доля тех, кто пока затрудняется ответить, за какую партию будет голосовать, - 23,4%.

В разговоре с журналистами политик отметил, что в Крыму сильное отделение "Единой России", которое "не боится контакта с людьми" и "работает на "земле".

Глава Крыма уточнил, что сейчас в состав команды "Единой России" в регионе входит множество специалистов - ученые, директора школ, представители общественных организаций. "Нам в органы законодательной власти нужны люди, которые умеют вырабатывать решения, умеют предлагать идеи и защищать свои предложения", - сказал Аксенов.