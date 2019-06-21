Постпред РФ в Вене считает, что США спровоцировали обострение ситуации вокруг Ирана

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уверен, что обострение вокруг Ирана и его ядерной сделки спровоцировали США установлением эмбарго на экспорт иранской нефти.

"Каковы причины нынешнего столь быстрого ухудшения ситуации вокруг Ирана и СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]? Этот процесс был спровоцирован в начале мая шагами США по установлению эмбарго на экспорт иранской нефти. Такая политика ставит под угрозу ядерную сделку и чревата дальнейшим обострением в регионе", - написал Ульянов в Twitter.

В иранском Корпусе стражей исламской революции 20 июня заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В тот же день вечером газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что президент Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану. 21 июня Трамп подтвердил, что США готовились нанести такие удары, но он остановил операцию за 10 минут до ее начала.