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Медведев и Лукашенко начали двусторонние переговоры

Ожидается, что переговоры продлятся около 30 минут

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Встреча проходит в минском Дворце Независимости. Беседа началась после церемонии официальной встречи и фотографирования.

Ожидается, что переговоры российского премьера и белорусского президента продлятся около 30 минут.

Ранее глава российского правительства встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, с которым обсудил вопросы углубления интеграции в Союзном государстве.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссия
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