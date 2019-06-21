Медведев и Лукашенко начали двусторонние переговоры

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Встреча проходит в минском Дворце Независимости. Беседа началась после церемонии официальной встречи и фотографирования.

Ожидается, что переговоры российского премьера и белорусского президента продлятся около 30 минут.

Ранее глава российского правительства встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, с которым обсудил вопросы углубления интеграции в Союзном государстве.