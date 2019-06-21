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Приостановка авиасообщения с Грузией

Пискарев назвал вынужденной мерой приостановку авиасообщения России с Грузией

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции напомнил, что грузинские власти "не смогли или не захотели обеспечить безопасность членов российской парламентской делегации"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал вынужденной мерой решение президента РФ Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией.

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"Введенный сегодня Владимиром Путиным временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию - это вынужденная мера. Российским гражданам находиться на территории этой страны в настоящее время просто небезопасно", - сказал в пятницу ТАСС председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Политик напомнил, что в четверг грузинские власти "не смогли или не захотели обеспечить безопасность членов российской парламентской делегации, руководитель которой Сергей Гаврилов подвергся оскорблениям и нападению антироссийски настроенных демонстрантов". "Вместо извинений со стороны руководства Грузии звучат враждебные заявления", - констатировал он.

"О произошедшем мы можем только сожалеть, потому что все усилия последних лет по налаживанию добрососедских отношений дезавуированы грузинской стороной", - отметил парламентарий. По его мнению, "главная задача в этих условиях - сделать все необходимое, чтобы помочь российским гражданам, многочисленным туристам, которые сейчас находятся в Грузии, безопасно вернуться домой".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрузияРоссияПискарев, Василий ИвановичПриостановка авиасообщения с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией
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