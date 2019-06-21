Джабаров: возобновление авиасообщения с Грузией требует гарантий безопасности россиян

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Гарантии обеспечения безопасности россиян необходимы для возобновления авиасообщения с Тбилиси, так как грузинские радикалы могут воспользоваться ситуацией для совершения провокаций против России и ее граждан. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспонденту ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Для того, чтобы вести речь о возобновлении авиасообщения с Грузией, должно быть гарантировано обеспечение безопасности россиян. Я уверен, что нашим гражданам со стороны подавляющего большинства грузин ничего не угрожает. Но те экстремисты, которые сейчас руководят толпами на тбилисских улицах, конечно, они сейчас могут использовать ситуацию для провокаций против России вплоть до совершения каких-то преступлений", - сказал он.

"Поэтому во избежание подобных инцидентов надо вернуться на родину и пока воздержаться от поездок в эту страну", - добавил Джабаров.

Сенатор отметил, что было бы неплохо услышать извинения президента Грузии перед РФ "за те оскорбления, которые она нанесла, назвав Россию главным врагом Грузии". "У нее то мало что связано с Грузией, она большую часть жизни провела в США, и она не знает о той дружбе, которая была между всеми народами СССР. Она не знает, что россияне любят бывать в Грузии и что грузин всегда гостеприимно встречали в России, поэтому она так лихо обвинила нашу страну. Я считаю, что нанесено оскорбление и было бы неплохо, если бы она все-таки принесла извинения за слова, высказанные в порыве", - отметил парламентарий.

Кроме того, он назвал решение президента РФ о приостановке авиасообщения с Грузией "очень своевременным". "Президент - гарант Конституции РФ. Он обеспечивает безопасность наших граждан. Он принял совершенно правильное решение", - сказал первый зампред комитета СФ.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым ‪с 8 июля‬ вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства также поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии.