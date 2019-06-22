Путин: Россия готова работать с любым премьером Великобритании

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия намерена работать с любым новым премьер-министром Великобритании, который со своей стороны будет готов к сотрудничеству. Москва также надеется, что Лондон станет прислушиваться к пожеланиям собственного народа относительно взаимодействия с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым, запись которой опубликована на сайте телеканала "Россия-1".

"Мы будем с уважением к этому [результатам выборов премьера Великобритании] относиться, мы будем работать со всеми, кто захочет работать с нами", - сказал президент.

"Когда я встречался с бизнесом, бизнес английский хочет работать и расширять свое присутствие на российском рынке", - отметил Путин. "Надеюсь, что и политическое руководство страны [Великобритании], понимая это, осознавая это, будет соответствующим образом реагировать", - добавил он.

Путин не стал высказываться в пользу того или иного кандидата на пост британского премьера. "Кого партия выберет, тот и будет премьер-министром. Будем работать с любым человеком", - сказал он.

При этом президент выразил недоумение по поводу системы выборов главы кабинета министров Великобритании. "Нам все время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее и тому подобное. Ну вот способ приведения к верховной власти по сути первого человека в стране, первого человека исполнительной власти Великобритании <...> С помощью всеобщих выборов что ли? Нет. С помощью партийной тусовки. Вот это, конечно, честно говоря, для меня странно. Но такова английская система", - сказал он.

24 мая премьер Тереза Мэй из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС объявила о своей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности руководителя кабмина. Выборы нового главы партии пройдут в последней декаде июля, до этого Мэй будет оставаться премьер-министром страны. Кандидатами на ее место являются бывший министр иностранных дел 55-летний Борис Джонсон и его преемник на этом посту, нынешний глава Форин оффиса 52-летний Джереми Хант.