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Спор вокруг Курил

Путин: программы развития Южных Курил и Дальнего Востока в целом будут реализованы

По словам президента, будет развиваться инфраструктура

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти России намерены развивать Дальний Восток в целом и Южные Курилы в частности. Никаких планов снижать внимание к этому региону нет, заявил президент России Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия-1". Интервью опубликовано на сайте телеканала.

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Журналист поинтересовался, чего ждать жителям Южных Курил в будущем. "У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все эти программы будут реализовываться", - заверил его президент. "Мы будем развивать там инфраструктуру", - добавил он и напомнил об открытом недавно новом аэропорте.

На уточняющий вопрос, не придется ли "спускать российский флаг" на новых объектах, Путин ответил: "Таких планов у нас нет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСпор вокруг Курил
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