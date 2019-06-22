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Путин считает, что губернаторы должны быть ближе к людям

По мнению президента, главы регионов должны видеть результаты своей работы
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главы регионов должны постоянно быть в контакте с населением на своих территориях, чтобы видеть результаты своей работы. Такое требование высказал президент РФ Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия-1". Интервью опубликовано на сайте телеканала.

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"Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям", - заявил он. "Конечно, у нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", - убежден Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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