Путин считает, что губернаторы должны быть ближе к людям

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главы регионов должны постоянно быть в контакте с населением на своих территориях, чтобы видеть результаты своей работы. Такое требование высказал президент РФ Владимир Путин в беседе с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на канале "Россия-1" . Интервью опубликовано на сайте телеканала.

"Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям", - заявил он. "Конечно, у нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", - убежден Путин.