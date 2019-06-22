Зюганов призвал КПРФ нарастить агитацию в интернете

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 22 июня. /ТАСС/. Коммунисты должны вплотную заняться онлайн-агитацией в интернете. Соответствующее пожелание выразил в субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов на восьмом пленуме ЦК партии, открывшемся в субботу в Подмосковье. В рамках такого подхода в соцсети "ВКонтакте" был открыт прием заявок на вступление в партию.

Зюганов посетовал на отсутствие роста подписки на партийные газеты "Правда" и "Советская Россия" и порекомендовал региональным отделениям осваивать новые, онлайн-формы пропаганды. "Каждый месяц КПРФ имеет от 200 до 300 тыс. упоминаний в социальных сетях. Одна половина из них - это информация, другая - отзывы о нас. От 3 до 5 млн пользователей активно реагируют на наши сообщения", - проинформировал собравшихся лидер коммунистов.

Политик поставил задачу нарастить охват пользователей в "Одноклассниках" и других соцсетях. По его словам, за два года официальная группа партии "ВКонтакте" удвоила количество просмотров: с января по май публикациями в ней интересовались 11 млн раз. "Недавно в официальной группе КПРФ "ВКонтакте" [была] открыта функция "вступить в партию". За две недели свои заявки оставили 60 человек", - сказал Зюганов. По словам политика, это не случайные люди, а сторонники коммунистических идей, хорошо знакомые с партийной программой. "Их политический путь таков: сначала - вступление в партийную группу в социальной сети, затем - вступление в саму партию", - рассказал Зюганов.

Пленум ЦК КПРФ собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в подмосковном селе Рождествено. Тема восьмого, июньского пленума - "О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся".