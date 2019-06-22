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Володин: Грузия должна гарантировать безопасность россиян для развития туризма

По мнению спикера Госдумы, грузинские радикалы "бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Грузинские власти должны дать гарантию того, что безопасность россиян в стране будет обеспечена, в ином случае никакого развития туризма не будет. Такую позицию выразил в субботу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение президента РФ Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией.

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"Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы", - сказал он.

Спикер также заметил, что радикалы, устраивающие антироссийские провокации, "бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегациейПриостановка авиасообщения с Грузией
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