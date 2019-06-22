Число кандидатов в губернаторы Липецкой области выросло до семи

ТАСС, 22 июня. Депутат Государственной Думы Александр Шерин и липецкий предприниматель Вадим Давыдов подали документы в избирательную комиссию Липецкой области для участия в выборах губернатора региона. Число кандидатов на должность главы Липецкой области увеличилось до семи, сообщила в субботу журналистам представитель регионального избиркома Жанна Которова.

"Вадим Давыдов представил в избирательную комиссию Липецкой области документы для выдвижения на пост главы региона. Также документы для участия в выборах главы администрации Липецкой области подал сегодня Александр Шерин", - сообщила Которова.

По ее данным, Вадим Давыдов родился в 1966 году, он является директором расположенного в Липецке общества с ограниченной ответственностью "Стд-девелопмент" и членом Казачьей партии России, от которой выдвинут кандидатом для участия в выборах главы региона. Александр Шерин родился в 1977 году, он является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и членом Либерально-демократической партии России (ЛДПР), от которой делегирован на выборы губернатора Липецкой области.

Которова уточнила, что ранее документы в облизбирком для участия в выборах губернатора Липецкой области представили кандидат от партии "Единая Россия" 52-летний врио главы региона Игорь Артамонов, 36-летний депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников, выдвинутый от политической партии "Парнас", а также депутат облсовета и член КПРФ 41-летний Сергей Токарев. Кроме того, подали документы член "Справедливой России" 49-летняя Лариса Ксенофонтова и представитель Аграрной партии России 54-летний Евгений Третьяков.

Она добавила, что в течение 10 дней комиссия примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации, окончательный список претендентов на должность главы региона будет известен не позднее 2 августа. Выборы губернатора Липецкой области пройдут 8 сентября. Период выдвижения кандидатов от политических партий начался 12 июня и продлится 11 июля, облизбирком принимает документы для регистрации кандидатов до вечера 24 июля.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.