Полиция Петербурга проверит возможное нарушение избирательного законодательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Полиция Петербурга по инициативе врио губернатора города Александра Беглова начала проверку информации о возможном нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщается в распространенном в субботу релизе пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства. Проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете была распространена видеозапись Telegram-канала Mash, на которой Беглов говорит о появлении ролика о нарушениях при сборе подписей в его поддержку в качестве кандидата в губернаторы и просит полицию разобраться в этом вопросе.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр": собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти всех муниципальных образований. На данный момент документы в горизбирком подали 25 человек.