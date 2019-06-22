"Родина" и "Справедливая Россия" выдвинули кандидатов в губернаторы Вологодской области

ВОЛОГДА, 22 июня. /ТАСС/. Вологодские региональные отделения партий "Родина" и "Справедливая Россия" (СР) выдвинули кандидатов на должность губернатора Вологодской области - помощника депутата Госдумы Алексея Рылеева и председателя областного Совета солдатских матерей Маргариту Савоськину соответственно. Об этом сообщили ТАСС в региональных отделениях партий после прошедших партийных собраний.

"Общее собрание Вологодского регионального отделения партии "Родина" сегодня тайным голосованием выдвинуло Алексея Рылеева на должность губернатора области. Он является помощником депутата Государственной думы [председателя партии "Родина"] Алексея Журавлева. В собрании приняли участие 80% от численного состава членов партии", - рассказал ТАСС председатель регионального отделения "Родины" Игорь Суров.

По его словам, сразу после собрания Рылеев отправился в региональный избирком для подачи документов о выдвижении. Кандидат 1978 года рождения, проживает в Москве.

Как сообщили ТАСС в региональном отделении "Справедливой России", от партии в предстоящих губернаторских выборах будет участвовать председатель областного Совета солдатских матерей, член совета регионального отделения СР Маргарита Савоськина. "Кандидатура Маргариты Ираклиевны была единственной. Все прошло легитимно в присутствии представителей областного избиркома и органов юстиции", - добавили в отделении.

До этого пять партий выдвинули своих кандидатов и представили соответствующие документы в областной избирком. Статус выдвинутых кандидатов имеют вологодский предприниматель Вадим Тюрин от "Ветеранов России", директор по развитию ООО "Кенгуру" из Челябинска Ольга Анищенко (от Коммунистической партии социальной справедливости), лидер вологодских коммунистов, депутат вологодского Заксобрания Александр Морозов, депутат областного парламента от ЛДПР, председатель социального комитета Ольга Ширикова и председатель центрального комитета партии "Народный альянс" Вадим Петриенко из Московской области.

Региональное отделение "Единой России" проведет конференцию по выдвижению своего кандидата 28 июня. Ранее делегаты регионального партийного форума подержали решение действующего губернатора Олега Кувшинникова баллотироваться на следующий срок. Кувшинников работает в должности губернатора с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова и назначил его врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив в свою поддержку 62,98% голосов. Губернаторские выборы состоятся в Вологодской области 8 сентября 2019 года.