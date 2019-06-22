Горизбирком обязал муниципальные комиссии в Петербурге принимать документы без выходных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала избиркомы муниципальных образований (ИКМО) работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горизбиркома.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией принято решение <…> обязать ИКМО осуществлять прием документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов, с 9:00 до 18:00, в том числе в выходные дни, при этом обеспечить возможность всем лицам, явившимся в ИКМО для представления указанных документов, подать их в тот же день, для чего, в случае необходимости, организовать работу за пределами нормальной продолжительности рабочего дня", - сказали в пресс-службе.

Горизбирком также намерен направить в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области обращение с требованием обеспечить общественный порядок в местах подачи документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября - в единый день голосования, как и выборы губернатора. Этап выдвижения в кандидаты на должность главы города завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.