Избирком Петербурга зарегистрировал 26-го кандидата для участия в выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Местный житель Петербурга Алексей Шагал стал 26-ым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах губернатора города. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе горизбиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении Шагала Алексея Александровича. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказали в пресс-службе.

Алексей Шагал родился в 1985 году, в 2010 году закончил Московский государственный институт международных отношений. В качестве рода занятий в заявлении в комиссию он указал - "писатель, общественный деятель".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.