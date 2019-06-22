Тюремный срок Бутиной сократили на 10 дней

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Срок тюремного заключения осужденной в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней, она выйдет на свободу 25 октября. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Он рассказал, что практически сразу после прошедшего в пятницу в Госдуме круглого стола по защите российских граждан за рубежом принимавший в нем участие отец Марии Бутиной Валерий Бутин смог поговорить по телефону с дочерью.

"Две хороших новости: адвокаты, наконец, смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. Но, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращен на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября", - написал Слуцкий.

Депутат заметил, что "для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счет времени идет на минуты". "Еще раз хочу подчеркнуть, нам необходимо в целом совершенствовать систему государственных мер по защите и правовой помощи россиянам, попавшим в беду в других странах и ставшим прямыми жертвами русофобской политики их властей", - подчеркнул Слуцкий.

"Будем дальше бороться, будем помогать, будем делать все для освобождения наших граждан из иностранных тюрем", - резюмировал глава комитета.

Федеральное Бюро тюрем США подтвердило, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.

"Дата освобождения Бутиной из-под стражи назначена на 25 октября 2019 года", - сообщили в госучреждении.

В новость были внесены изменения (19:44) - добавлена подтверждающая информация из Федерального Бюро тюрем США