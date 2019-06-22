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Кризис в Сирии

Боевики в Сирии обстреляли за сутки 10 населенных пунктов

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что продолжается работа по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для возвращения беженцев

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Боевики за последние сутки обстреляли 10 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Алеппо. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Санджека (дважды), Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Мамухия, Кинсибба, Сафсафа, Хамрат, Нахшебба провинции Латакия, Эль-Бурайдж и Халаб-эль-Ждалид провинции Алеппо", - отметил он.

Бакин также указал, что продолжается работа по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для возвращения беженцев. "По состоянию на 21 июня, восстановлено 31882 жилых домов, 866 образовательных и 175 медицинских учреждений. Отремонтировано 1061,6 км автомобильных дорог", - сказал он.

За прошедшие сутки Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

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