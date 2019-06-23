Косачев: власти Грузии переложили ответственность за ситуацию в стране на Россию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что грузинские власти переложили на Россию ответственность за случившиеся в стране беспорядки.

"Грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию - безосновательно по сути и оскорбительно по форме", - написал Косачев в Facebook.

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По его мнению, принятые Россией ограничительные меры были вынужденными. "Принимая соответствующие ограничительные меры, президент России не мог поступить иначе, потому что ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к нему", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".