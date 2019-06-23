Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Путин дал такую характеристику в ответ на вопрос об "экономистах 1990-х", которые до сих пор стоят у власти. "Разве только Алексей Леонидович Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют, что это приведет к инфляции. Пускай поспорят", - указал президент.