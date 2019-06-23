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Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина

Ранее президент назвал председателя Счетной палаты последним экономистом 1990-х годов и отметил сближение позиций Кудрина и советника главы государства

ТАСС, 23 июня. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.

Ранее президент в ходе прямой линии назвал Кудрина последним экономистом 1990-х годов. При этом Путин обратил внимание, что позиции председателя СП сблизились с давним оппонентом - советником президента Глазьевым.

Путин дал такую характеристику в ответ на вопрос об "экономистах 1990-х", которые до сих пор стоят у власти. "Разве только Алексей Леонидович Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Правда, ему тут же его коллеги, почти ученики оппонируют, что это приведет к инфляции. Пускай поспорят", - указал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГлазьев, Сергей ЮрьевичКудрин, Алексей Леонидович
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