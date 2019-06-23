Песков: вопросы прямой линии в ближайшие дни получат главы регионов и ведомств

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Вопросы, поступившие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, в ближайшие дни будут систематизированы и разосланы соответствующим губернаторам и министрам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

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"За вчерашний день мне позвонили несколько губернаторов, некоторые министры и попросили по своей области массив перекинуть. Соответственно сейчас пройдет два-три дня, мы это систематизируем, и мы желающим начнем раздавать", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что работа по решению вопросов продолжается в течение всего года. "От предыдущей линии идет уже конкретный результат принятых мер по линии ведомств, руководителей регионов", - пояснил он.

В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямая линия с президентом проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.