{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Песков: вопросы прямой линии в ближайшие дни получат главы регионов и ведомств

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что от предыдущей линии идет уже конкретный результат принятых мер по линии ведомств

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Вопросы, поступившие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, в ближайшие дни будут систематизированы и разосланы соответствующим губернаторам и министрам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Человек, должный, говорить. Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

"За вчерашний день мне позвонили несколько губернаторов, некоторые министры и попросили по своей области массив перекинуть. Соответственно сейчас пройдет два-три дня, мы это систематизируем, и мы желающим начнем раздавать", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что работа по решению вопросов продолжается в течение всего года. "От предыдущей линии идет уже конкретный результат принятых мер по линии ведомств, руководителей регионов", - пояснил он.

В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямая линия с президентом проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
В МИД России назвали рассуждения США об ограниченной ядерной войне опасной практикой
Вашингтон начинает внедрять концепции, которые подразумевают возможность победы в ядерной войне, считает замглавы ведомства
Читать полностью