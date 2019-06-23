В МИД России назвали рассуждения США об ограниченной ядерной войне опасной практикой

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что концепция ограниченной ядерной войны, о которой в последнее время говорит американское руководство, - это опасная практика, подстегивающая страны к наращиванию ядерных арсеналов. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил издательству "Коммерсантъ" .

"Мы считаем рассуждения о том, что ядерная война может быть ограниченной, весьма опасной практикой, дестабилизирующей международную обстановку и подстегивающей многие страны к наращиванию своих арсеналов в ядерной области, - сказал Рябков. - Мало того, что США начинают внедрять концепции, которые подразумевают возможность победы в ядерной войне, так они еще и развивают средства варьируемой мощности, в том числе крайне малой мощности, которые нельзя представить иначе, как предназначенными для применения на поле боя".

По словам Рябкова, именно такими подходами объясняется отказ американцев от принятия переданного Россией США осенью 2018 года проекта совместного заявления о недопущении ядерной войны и укреплении стратегической стабильности.

"Складывается очень тревожная картина, - заключает замглавы российского МИД. - Создается впечатление, что к разного рода кнопкам все более приближаются люди, в том числе из поколения компьютерных игр, крайне безответственно относящиеся к вопросу о применении военной силы, включая ядерный фактор".

Голословные обвинения

По словам Рябкова, обвиняя Россию в намерении нанести ограниченный ядерный удар, США придерживаются своей излюбленной тактики, приписывая противоположной стороне нарушение обязательств, которое намерены совершить сами.

"Это определенный поведенческий стандарт, алгоритм, который сложился у наших американских коллег: обвинять других в том, что они сами предпринимают, понимая, что это является отходом от ранее согласованных договоренностей, общепринятых норм и принципов международного права, но при этом находить виноватых, возлагать вину на других", - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что так уже было, когда США выходили из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а сейчас аналогичная ситуация складывается вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Нынешняя администрация США изначально объявила, что у нее нет намерений добиваться ратификации этого договора, хотя в Вашингтоне прекрасно понимают, что без его ратификации со стороны США (как и без ратификации еще семью странами) документ никогда не вступит в силу, - констатировал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства. - Но при этом она держит национальный полигон в Неваде в готовности к скорому возобновлению испытаний, а по линии разведуправления Пентагона раскручивает тему, будто это Россия делает что-то, что не вписывается в требование моратория на ядерные взрывы".

Как указал Рябков, в случае с концепцией ограниченной ядерной войны Вашингтон сначала обвинил Москву в переформатировании своих планов по применению ядерного арсенала, а на самом деле сам занялся этим.