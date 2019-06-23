Песков: Путин эмоционально реагирует, когда люди не понимают суть принимаемых решений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин злится не когда ему задают жесткие вопросы, а когда люди не понимают суть принимаемых решений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, не выводят ли Путина из себя нелицеприятные, жесткие, иногда несправедливые вопросы.

"Нет. Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Это не значит, что Путин на это злится. Это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет, что "как же люди не понимают, мы говорим, показываем, мы привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются", - сказал Песков.

В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямая линия с президентом проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.