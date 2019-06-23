Песков рассказал, что автора потерянной записки для Путина так и не нашли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что те, кто потерял записку с обращением, о которой президент вспомнил в ходе прямой линии, "больше ничего не теряли". Об этом он рассказал в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Эту женщину [автора записки] действительно так и не нашли", - сообщил Песков.

Президент щепетильно относится к каждому обращению граждан, в каком бы виде оно ни поступало, добавил Песков. "Я могу подтвердить, что Путин не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, которые касаются обращений граждан. Ему иногда передают [обращения] на клочках бумаги, завернутые в газеты, какие-то письма и так далее <...> Вы каждый раз, наверное, видите съемки, когда он общается с людьми - это же столпотворение происходит. И вот он, буквально когда машина доезжает или до самолета, или до места проведения совещания, вызывает помощника, говорит: "Где это письмо?" Он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что президент всегда откровенно отвечает на вопросы людей. "Он чувствует свою ответственность перед людьми, он отвечает перед людьми. И он считает, что единственное для него возможное - это быть с людьми предельно откровенным. Это то, как я понимаю", - сказал он.